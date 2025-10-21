Il derby della Valdelsa va all’Abc Vittoria netta contro il Certaldo Domani si torna già in campo

VIRTUS CERTALDO 61 ABC CASTELFIORENTINO 81 VIRTUS CERTALDO: Rosi 3, Maltomini 9, Mencherini 8, Ricci 18, Rettori 7, Viviani, Gualtieri 8, Lucas 6, Guainai 2, Fedeli n.e., Borghini n.e., Nesi n.e. All.: Crocetti. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ticciati, Corbinelli 25, Talluri n.e., Berni 6, Torrigiani 18, Lazzeri 1, Marchetti, Cicilano, Landi 7, Cantini 3, Mancini 8, Pedicone 13. All.: Paludi. Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca e Tabarin di Pistoia. Parziali: 16-20; 26-41; 48-60. CERTALDO – Il derby valdelsano di Serie C si tinge ancora di gialloblù. Dopo la vittoria in Coppa Toscana al Pala Betti, infatti, l’Abc Solettificio Manetti si prende anche il primo di campionato espugnando Certaldo con un netto 61-81. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

