Il delitto di Parabiago La difesa del marito della mantide | | Prono ai voleri della moglie

Un'aula silenziosa, tesa, in cui ogni parola pesa come un macigno. È in questo clima che si è svolta la nuova udienza del processo per l'omicidio di Fabio Ravasio, un caso che continua a scuotere Parabiago e l'intera provincia di Varese. Tra gli imputati, ancora una volta al centro della scena, Marcello Trifone, marito di Adilma Pereira, la donna che la cronaca ha ribattezzato la "mantide di Parabiago", accusata di aver manipolato e trascinato gli uomini della sua vita in una spirale di inganni e violenza. Davanti ai giudici del Tribunale di Busto Arsizio, ha preso la parola il professor Colmaggia, psichiatra e consulente tecnico della difesa, chiamato a chiarire lo stato mentale di Trifone.

