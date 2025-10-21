Il Darfur e il caso BNP Paribas | l’ombra della finanza internazionale su 300 mila morti

Un’aula di tribunale di New York torna a essere il teatro di uno scontro che intreccia economia globale, crimini di guerra e responsabilità morale. Al centro di questa nuova vicenda giudiziaria c’è BNP Paribas, accusata di aver fornito al regime di Omar al-Bashir gli strumenti finanziari necessari a sostenere un apparato militare sanguinario, responsabile delle atrocità in Darfur. Tre rifugiati sudanesi, oggi cittadini americani, sostengono che i servizi bancari francesi abbiano reso possibile il finanziamento delle milizie Janjawid, coinvolte in massacri e operazioni di pulizia etnica. Denaro, petrolio e guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Darfur e il caso BNP Paribas: l’ombra della finanza internazionale su 300 mila morti

