Il cuore nella ricerca | convegno medico nazionale a Vietri sul Mare
Sono talmente rapidi e continui i progressi della ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari che solo un aggiornamento continuo di tutti coloro che lavorano nel settore, può consentirne l'applicazione. Questo è uno degli aspetti che saranno affrontati nel convegno nazionale “Cardiovascolar. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Quattroruote. . | Volkswagen A Ehra-Lessien, nel cuore del Niedersachsen, Volkswagen ci ha aperto le porte di uno dei luoghi più riservati d’Europa: il suo centro di ricerca e sviluppo, un’enorme “cittadella segreta” dove nascono — e spesso muoiono — i prot - facebook.com Vai su Facebook
La Brianza col cuore in Africa. Un esercito di medici per gli ultimi - Italian Global health Action lo ricorda con il convegno “Salute globale e terzo settore“ in programma domani, dalle 8. ilgiorno.it scrive
Cuore artificiale, il medico che ha guidato l'operazione: «La ricerca punta a prolungarne la durata» - Un cuore artificiale che sostituisce interamente l’organo naturale, attraverso un intervento complesso di rimozione in circolazione extracorporea e successivo impianto nel torace di una macchina, ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it
Cuore. Al Campus Bio-medico nuovo progetto di ricerca contro la miocardite silente - Tra queste vi sono alcune infiammazioni cardiache, spesso senza sintomi, che colpiscono anche i giovani: dalla storia di ... Riporta quotidianosanita.it