Il cuore in scena per Ricciardi 3 | il commissario cambia passo
Una stagione che promette di cambiare tutto: il destino di Luigi Alfredo Ricciardi si piega finalmente al sentimento, mentre Napoli torna a dettare il tempo e l’anima del racconto. Le nuove puntate arrivano in un passaggio simbolico: un ritorno in tv attesissimo e una città che, più che cenário, è sguardo e memoria condivisa. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Cuore, grinta e futuro: le giovanili del Lasalliano in scena alla Colletta! Una mattinata di emozioni con le piccole U13 di Coach Katia Guzzon che, contro le pari età del Lilliput, ci hanno fatto sperare due volte in una rimonta spettacolare Nonosta - facebook.com Vai su Facebook
Il commissario Ricciardi 3, l'anticipazione di Lino Guanciale: "Ora si abbandona all'amore" - De Giovanni: "Stagione tratta dai romanzi più potenti". Segnala msn.com
Rai, torna il Commissario Ricciardi: date, cast e trama della 3° stagione - La terza stagione, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, si preannuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni. Si legge su msn.com