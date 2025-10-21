Tempo di lettura: 2 minuti??. Così recita lo slogan della squadra di basket cittadina, pronta a presentarsi agli studenti del Liceo Manzoni – venerdì 24 ottobre in Aula Magna alle ore 10.30 – per testimoniare che l’umiltà e il lavoro, insieme al senso di aggregazione, permettono di raggiungere l’obiettivo della crescita personale e della cittadinanza attiva. Lo sport, si sa, è un sacro punto di riferimento per le giovani generazioni che vogliano guardare ad una passione, il basket in questo caso, come fonte di motivazione e impegno: Lino Lardo e Alex Di Lauro, rispettivamente allenatore della squadra e responsabile del settore giovanile, insieme ai giocatori Stefano Pisapia e Matej Radunic parleranno ai ragazzi perché rappresentano un modello positivo in un mondo vacillante e pieno di incertezze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il cuore bianconero della Juvecaserta al Liceo Manzoni