Il corpo ritrovato in una fossa comune; dopo 81 anni verranno celebrati i funerali dell’eroe di guerra Dante di Tullio Le esequie giovedì a Velletri
Velletri, dopo 81 anni tornano i resti del soldato Dante Di Tullio. Un giovane veliterno caduto in prigionia. Dopo 81 anni rientreranno a Velletri i resti di Dante Di Tullio, soldato morto a 22 anni il 10 aprile 1944 nel campo di prigionia tedesco n. 344 di Lamsdorf (oggi Lambinowice, in Polonia ), dove fu consumato da stenti e malattie. La vicenda è stata ricostruita da Fabio Taddei, ex consigliere comunale e studioso di storia locale. Dalla leva al fronte russo. Come riportato dai colleghi di Castellinotizie.it, Dante è nato a Velletri il 3 settembre 1921, figlio di Giuseppe Di Tullio e Irene Argenti; assolse la leva ma, dopo soli quattro mesi, viene richiamato allo scoppio della guerra.
