Il coraggio di Blanche | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il coraggio di Blanche: trama, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il coraggio di Blanche, film del 2023 diretto da Valérie Donzelli. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo di Éric Reinhardt L’amore e le foreste (2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Caen: Quando Blanche incontra una vecchia conoscenza, Grégoire, pensa di aver trovato l’uomo giusto e dopo una breve relazione lo sposa. Presto la coppia va a vivere a Metz, con Blanche, insegnante di francese a scuola, che fa la pendolare con Nancy. 🔗 Leggi su Tpi.it

