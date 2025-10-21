Il coraggio di Blanche | il film è tratto da una storia vera?
Il film Il coraggio di Blanche ( qui la recensione ) è una produzione francese del 2023 diretta da Valérie Donzelli, regista nota per le sue opere che esplorano con delicatezza profonda le dinamiche emotive e relazionali. In questo caso, Donzelli affronta un tema tanto attuale quanto drammatico: la violenza psicologica all’interno della relazione di coppia. Il racconto porta lo spettatore nel quotidiano apparentemente tranquillo di Blanche Renard, che crede di aver trovato l’amore della vita ma si troverà invischiata in una spirale di controllo, manipolazione e isolamento. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Approfondisci con queste news
#primavisione - Alle 21.20 "Il coraggio di Blanche" di Valérie Donzelli con Virginie Efira, Melvil Poupaud | Caen, Normandia. Blanche pensa di aver trovato l’uomo giusto, Grégoire, un suo vecchio amico. Si sposano, vanno a vivere insieme e nascono due figli, - facebook.com Vai su Facebook
Il coraggio di Blanche, un film per dire alle donne: denunciate la violenza - In prima visione su Rai 3 la pellicola francese presentata a Cannes su un tema quanto mai attuale dopo il femminicidio di Pamela Genini ... Da famigliacristiana.it
Il coraggio di Blanche: tutto quello che c’è da sapere sul film - Il coraggio di Blanche: trama, cast e streaming del film in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 ... Riporta tpi.it
Il Coraggio di Blanche - Il Coraggio di Blanche, film diretto da Valérie Donzelli, racconta la storia di Blanche Renard (Virginie Efira), che dopo aver incontrato a Caen Greg Lamoureux (Melvil Poupaud), una vecchia conoscenza ... Segnala comingsoon.it