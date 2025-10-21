Il coraggio di Blanche è una storia vera? Spiegazione del finale

Il coraggio di Blanche è un film del 2023 diretto da Valérie Donzelli, che va in onda su Rai Tre il 21 ottobre 2025 alle ore 21.20. La trama è basata sul romanzo L’amore e le foreste di Eric Reinhardt e racconta la storia di Blanche Renard. La donna crede di aver trovato l’uomo della sua vita quando inizia una storia d’amore con Greg Lamaoureux. Ma ecco che, con amarezza, si ritrova a scoprire un lato oscuro dell’uomo. Infatti, Greg è una persona pericolosa e possessiva. Così, senza neppure rendersene conto, Blanche si ritrova chiusa in una relazione tossica, lontana dalla sua famiglia e in particolare dalla gemella Rose. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

