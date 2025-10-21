Il consiglio comunale di Pianella approva mozione per attivare il biglietto unico regionale dei trasporti pubblici

Ilpescara.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvata dal consiglio comunale di Pianella una mozione per spingere la Regione Abruzzo ad attivare il biglietto unico regionale per tutto il trasporto pubblico abruzzese. La proposta, presentata dal gruppo di consiglieri comunali di maggioranza “Amore per Pianella”, nasce dalla consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

