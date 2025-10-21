Il concetto di lusso cambia insieme ai ritmi della società
«Gli abiti sono costosi: per comprarli bisogna avere fiducia in loro». In tensione costante fra quella perduta e ritrovata. Lo ha sempre saputo Jean-Paul Gaultier, stilista parigino dal tratto irriverente, che l’unica cosa che conta è la promessa intangibile cucita in ogni abito sartoriale. Le trame di significati, i sogni che sa destare. Va di seguito che a segnare il ciclo economico dell’alta moda non è solo la spirale dei prezzi, quanto più la fiducia della gente, quella pronta a spendere cifre da capogiro per un capo che sia una dichiarazione d’intenti, uno slancio di personalità in stoffe e lustrini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Nel settore dell’hospitality di lusso, gli spazi comuni diventano hub multifunzionali, arricchiti da principi di biophilic design che trasformano l’esperienza in un equilibrio tra produttività, benessere e sostenibilità. Un nuovo paradigma che ridefinisce il concetto st - facebook.com Vai su Facebook
Cambia il lusso, più emozione meno ostentazione - "Un'emozione, un'esperienza autentica vissuta in maniera genuina, in cui è il tempo il lusso più grande". Secondo ansa.it