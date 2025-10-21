Il concerto evento sold out di Lady Gaga a Milano è stato l' occasione per festeggiare la visione all' avanguardia di un big dell' estetica e farmaceutica IBSA
U na diva del pop che ha fatto della bellezza mai convenzionale, dunque autentica, un manifesto artistico ed estetico. E un grande gruppo della farmaceutica che festeggia il proprio credo all’avanguardia e le sue continue innovazioni con un anniversario importante. Il concerto-evento sold out di Lady Gaga a Milano è stata l’occasione per IBSA e IBSA Derma, divisione dermoestetica, sponsor ufficiale della serata, per ribadire l’impegno nella ricerca nel campo della medicina estetica a favore di un concetto di bellezza avaguardistica, oltre ogni standard. Lady Gaga conquista Milano con la sua opera pop X Leggi anche › Look da bambola, labbra da vamp: Lady Gaga a Milano detta il trend del makeup autunnale Una rivoluzionaria visione estetica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
