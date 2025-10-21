Fondi, 21 ottobre 2025 – Ancora un importante risultato per il Comune di Fondi, finalista al Blue Ambassador Award 2025, dedicato a persone, imprese e istituzioni che si sono distinte, in ambito nazionale, per l’impegno nella tutela del mare, nella promozione della sostenibilità e nello sviluppo della blue economy. A consegnare la targa simbolica ma fortemente significativa nelle mani degli assessori al Demanio Claudio Spagnardi e al Turismo Vincenzo Carnevale, il presidente del GAL Pesca Mare Lazio Marco Maurelli. Il Comune di Fondi è infatti stato selezionato tra i finalisti, assieme ai Comuni di Cerveteri, Ponza, Tarquinia, Ladispoli e Terracina, per il progetto “Il Mare è di tutti”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it