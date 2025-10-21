Il Comune che promuove la salute istituzioni e studenti insieme per migliorare il benessere a scuola

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Istituzioni del mondo della scuola, studenti e Asp uniti con l'obiettivo di migliorare la salute dei giovani.  Si è insediato nei giorni scorsi, nei locali dell'assessorato all’Istruzione e formazione di Palermo, il yavolo tecnico “Il Comune che promuove salute”, voluto dal sindaco Roberto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

