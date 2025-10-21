Il Comune al freddo | protesta in Consiglio

Temperature in progressivo calo e impianto di teleriscaldamento ancora spento: a Marliana crescono le proteste tra i cittadini e arriva fino ai banchi del consiglio comunale. Il gruppo di opposizione ’Marliana alla luce del sole’ parla di una "situazione tragica" che sta lasciando al freddo non solo i residenti del capoluogo, ma anche edifici pubblici come il palazzo comunale e la farmacia. Secondo il gruppo consiliare, "l’impianto è fermo da oltre cinque mesi e gli utenti, nonostante i disservizi, continuano a pagare le bollette come sempre". L’opposizione contesta la gestione del sistema da parte dell’amministrazione guidata da Federico Bruschi: "Da giugno 2022 si è accumulato solo ritardo e confusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

