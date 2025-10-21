Il Comune al freddo | protesta in Consiglio
Temperature in progressivo calo e impianto di teleriscaldamento ancora spento: a Marliana crescono le proteste tra i cittadini e arriva fino ai banchi del consiglio comunale. Il gruppo di opposizione ’Marliana alla luce del sole’ parla di una "situazione tragica" che sta lasciando al freddo non solo i residenti del capoluogo, ma anche edifici pubblici come il palazzo comunale e la farmacia. Secondo il gruppo consiliare, "l’impianto è fermo da oltre cinque mesi e gli utenti, nonostante i disservizi, continuano a pagare le bollette come sempre". L’opposizione contesta la gestione del sistema da parte dell’amministrazione guidata da Federico Bruschi: "Da giugno 2022 si è accumulato solo ritardo e confusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Già troppo freddo?! Non perdetevi una domenica dedicata ai grandi erbivori dell'Era Glaciale e alle loro calde pellicce! ? Vi aspettiamo! Prenotazione obbligatoria: 051465132 infomuseodonini@comune.sanlazzaro.bo.it #museodonini #scuola #Ca - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune al freddo: protesta in Consiglio - Temperature in progressivo calo e impianto di teleriscaldamento ancora spento: a Marliana crescono le proteste tra i cittadini e ... Si legge su lanazione.it
Consiglio comunale sulla Rsa. Tirano ancora venti di protesta - Il Comitato Salviamo la Collina dal Cemento annuncia una protesta silenziosa al prossimo consiglio comunale di Vinci, contestando il progetto di una nuova RSA a Sovigliana. Si legge su lanazione.it
Protesta pro Pal interrompe una seduta del Consiglio comunale a Milano: “Complici del genocidio, vergognatevi” - Oggi pomeriggio alcuni attivisti pro Pal hanno fatto irruzione nell’aula del consiglio comunale di Milano srotolando bandiere palestinesi e gridando “Palestina Libera” e “Stop al genocidio”. Secondo fanpage.it