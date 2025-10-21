Il Comune ' affida' il Foro Annonario ai giovani un bando per eventi che coinvolgano gli under 35
L’amministrazione comunale di Cesena ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un gestore a cui affidare la realizzazione di attività di animazione rivolte alla popolazione giovanile nell’ambito del progetto ‘Forurban Hub – L’energia nella città, il futuro ai giovani’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
