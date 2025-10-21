La Rai celebra i 2500 anni di Napoli con l’edizione numero 77 del Prix Italia al via oggi nel capoluogo campano. Una rassegna che, quest’anno più che mai, sarà concentrata su attualità e informazione con l’obiettivo dichiarato di contrastare la diffusione delle fake news. Una chiara manifestazione d’intenti ben concentrata a partire dal titolo scelto per l’evento: Get real che, non a caso, vedrà proprio una giornalista, Giorgia Cardinaletti, tra i più amati mezzibusti del Tg1, chiamata a condurre l’importante show inaugurale. Lo storico concorso internazionale sarà anche quest’anno occasione per attrarre nel nostro Paese il meglio delle produzioni radio, tv e digital dei broadcaster internazionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Il commissario Ricciardi" fa bella la Rai al Prix Italia