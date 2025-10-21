Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo | tutto quello che c’è da sapere

Tpi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’altro capo del filo: trama, cast e streaming de Il Commissario Montalbano su Rai 1. Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo, un episodio del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming l’episodio di oggi de Il Commissario Montalbano? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama. Montalbano, con gli uomini che ha, è alle prese con l’emergenza per gli sbarchi di numerosi migranti e si occupa anche dell’assassinio di Elena Biasini, una conoscente di Livia massacrata con una forbice da sarta nel proprio laboratorio. 🔗 Leggi su Tpi.it

il commissario montalbano 8211 l8217altro capo del filo tutto quello che c8217232 da sapere

© Tpi.it - Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo: tutto quello che c’è da sapere

News recenti che potrebbero piacerti

Il commissario Montalbano, l'addio al dottor Pasquano in Come voleva la prassi, stasera su Rai 1 - Quella di stasera è una replica speciale per gli appassionati de Il commissario Montalbano: l'ultima apparizione del dottor Pasquano in uno degli episodi più cupi dell'intera serie. Si legge su movieplayer.it

Il commissario Montalbano, anticipazioni Il sorriso di Angelica puntata oggi 9 settembre/ Salvo innamorato - Il commissario Montalbano, anticipazioni Il sorriso di Angelica e come finisce l'episodio: puntata oggi 9 settembre: Salvo tradisce Livia Anticipazioni Il commissario Montalbano, Il sorriso di ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Commissario Montalbano 8211 L8217altro