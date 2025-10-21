Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo | tutto quello che c’è da sapere

L’altro capo del filo: trama, cast e streaming de Il Commissario Montalbano su Rai 1. Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo, un episodio del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming l’episodio di oggi de Il Commissario Montalbano? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama. Montalbano, con gli uomini che ha, è alle prese con l’emergenza per gli sbarchi di numerosi migranti e si occupa anche dell’assassinio di Elena Biasini, una conoscente di Livia massacrata con una forbice da sarta nel proprio laboratorio. 🔗 Leggi su Tpi.it

