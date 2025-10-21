Il colosso giapponese Nasce il Panasonic Lab I tecnici da tutt’Europa studieranno a Barlassina

Il colosso mondiale Panasonic investe su Barlassina e dopo l’acquisizione nel 2023 della storica fabbrica delle ex Officine Seveso, ieri ha inaugurato qui il nuovo Panasonic Lab con showroom della divisione Havc (pompe di calore e condizionatori), unico in Europa per l’azienda giapponese. Una struttura dedicata all’ innovazione nel settore del condizionamento dell’aria, dove si punta alla formazione per crescere ancora più velocemente in un mercato dalle grandi prospettive, sia per il residenziale privato che per l’industriale, guardando alle pompe di calore da riscaldamento e ai sistemi di raffreddamento per i data center. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il colosso giapponese. Nasce il Panasonic Lab. I tecnici da tutt’Europa studieranno a Barlassina

