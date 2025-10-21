Il Colleoni | l’uomo a Gandino il ricordo del condottiero a 550 anni dalla morte
Nel 2025 ricorrono i 550 anni dalla morte di Bartolomeo Colleoni, celebre condottiero rinascimentale. Per ricordare la sua figura è stato predisposto un ricco programma di iniziative che proseguiranno sino alla prossima primavera. Tra i protagonisti delle celebrazioni spicca il Museo della Basilica di Gandino, che aprirà il calendario delle proprie iniziative venerdì 24 ottobre alle 20.45 presso l’Auditorium Maconi (Centro Pastorale a pochi passi dalla Basilica) con una conferenza tenuta dal professor Pietro Gelmi. Colleoni giunse in Val Gandino nella seconda metà del Quattrocento. A partire dal 1455 i paesi della zona iniziarono a versargli tributi, spesso in natura sotto forma dei pannilana locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
