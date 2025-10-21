A pochi giorni dal suono della campanella più famosa della Tv, è tutto pronto per il ritorno de ‘ Il Collegio ‘, il docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale, presentato in anteprima a Napoli il 21 ottobre durante la 77esima edizione del Prix Italia – il concorso internazionale per broadcaster della Rai – e disponibile su RaiPlay dal 23 ottobre. Diciotto nuovi allievi si siederanno tra i banchi di scuola del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise, per misurarsi con il severo corpo docente e puntare a superare l’esame di terza media. La classe protagonista si troverà catapultata nel 1990: l’anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, dell’indimenticabile Mondiale di calcio di Italia ‘90, dei walkman sempre accesi e delle cassette registrate a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Collegio, arriva la nona stagione: 18 studenti alle prese con l'esame di terza media