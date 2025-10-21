Il Collegio 9 la nuova edizione | chi sono i 18 studenti della classe 1990 del prof Andrea Maggi

Il prof pordenonese Andrea Maggi si prepara a vivere una nuova avventura nel docu-reality a cui deve la fama.Da giovedì 23 ottobre sarà tra i docenti de Il Collegio 9. I 18 collegiali che parteciperanno all'esperimento saranno riportati al 1990. Quello sarà l'anno in cui avverranno le loro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Vi aspettiamo a Lucca Real Collegio Fashion in flair con la nuova collezione autunno/inverno @scarpe.carrioli #fashioninflair #evento #lucca #realcollegiolucca #moda #fashionshoes #handmadeshoes #calzaturefatteamano #scarpesumisura #viaspettiamo - facebook.com Vai su Facebook

Il Collegio 9, il prof Maggi: «Date fiducia alla scuola e imparerete a capire voi stessi» - In attesa di vedere le prime puntate della nona stagione de Il Collegio 9 su RaiPlay, abbiamo intervistato il prof Maggi, una delle colonne portanti di questo format ... Da cosmopolitan.com

Torna Il Collegio, educazione sessuale e Pardo narratore - Tre nuovi professori, con l'ingresso di un corso di educazione sessuale, ma anche un cambio nella voce narrante. Si legge su ansa.it

Il Collegio 9: chi sono i protagonisti della nuova edizione ambientata negli anni 90 - Il Collegio 2025 è tornato con la nona edizione del celebre reality educativo targato Rai, ambientato stavolta nel 1990, un’epoca diventata di tendenza tra moda, musica e cultura per la Generazione Z. Da spettegolando.it