Il Club delle Mogli Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2024
Il Club delle Mogli film Tv8 del 2024. Il Club delle Mogli film Tv8 del 2024 è diretto da David I. Strasser. Il thriller con protagonisti Erin Boyes, Matt Hamilton e Amelia Harrison si incentra sulla vita di Anita, che prende una piega oscura dopo il trasferimento in un’esclusiva comunità. Titoli simili sono ad esempio La vita segreta di mia moglie. A seguire, la trama de Il Club delle Mogli e la spiegazione finale del film. Il Club delle Mogli trama completa. Anita Jackson è emozionata quando lei e il marito Jack si trasferiscono in un quartiere esclusivo con la figlia adottiva Jilly. Quando viene invitata a unirsi al “Wives Club” del complesso, il suo calendario si riempie improvvisamente di feste, appuntamenti di gioco e pranzi di classe. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LA7 Cinema ricorda Diane Keaton con una serata speciale (questa sera domenica 12 ottobre) interamente dedicata alla grande attrice, icona assoluta del cinema americano. Si parte in prima serata con il cult Il club delle prime mogli (The First Wives Club, 19 - facebook.com Vai su Facebook
Vi auguro una vita con i film di #DianeKeaton ! Vi auguro un’adolescenza con “Io e Annie”, “Il club delle prime mogli”, “Il Padrino” e di avere come riferimento una donna fuori dalle convenzioni! …Quando la libertà era FOLLIA! “ti straamo, ti adamo, ti abramo”cit - X Vai su X