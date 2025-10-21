In programma all’Arsenale una serie di iniziative per esprimere solidarietà e dare attenzione alla situazione di Gaza. Primo evento in calendario domani (ore 20,30): al Cineclub piano farà tappa il Nazra Palestine Short Film Festival, un progetto di cinema itinerante da e sulla Palestina, nato nel 2017 con lo scopo di allargare lo sguardo di quanti conoscono la questione palestinese attraverso la proiezione di cortometraggi sul tema. La serata sarà introdotta dalla docente dell’Università di Pisa Renata Pepicelli e da Un grido per Gaza. Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto ad ACS ONG. Martedì 28 ottobre (ore 20,30) serata a cura del Coordinamento Sanitari per Gaza Toscana con la proiezione di Gaza: doctors under attack di Karim Shah, un’indagine forense sugli attacchi militari israeliani agli ospedali di Gaza, che esamina anche le accuse di attacchi e abusi ai danni di medici e operatori sanitari, e porta alla luce, con rigore e umanità, la vita — e la morte — del personale sanitario palestinese, colpito nel pieno del proprio servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cinema racconta Gaza: domani il primo evento