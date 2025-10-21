Il cielo era coperto Il mistero dell’incidente automobilistico del principe Filippo

Nel 2019 fece il giro del mondo la notizia dell’incidente d’auto del principe Filippo, all’epoca 97enne. Per fortuna l’accaduto non ebbe conseguenze gravi, ma molti si chiesero se l’anziano royal fosse ancora in grado di guidare. Dopo poche settimane fu lo stesso duca di Edimburgo a rinunciare alla patente. L’incidente, tuttavia, ebbe qualche strascico polemico. In particolar modo una delle passeggere dell’altro veicolo coinvolto sostenne che la ricostruzione dei fatti presentata dal principe e ribadita da Buckingham Palace non fosse corretta. L’incidente. Poco dopo le 15 del 17 gennaio 2019, sulla strada A149, nei pressi della tenuta di Sandringham e poco lontano dal villaggio di Babingley, la Land Rover guidata dal principe Filippo si scontrò con una Kia sulla quale si trovavano due donne, la conducente Ellie Townsend, la passeggera Emma Fairweather e il figlio della Townsend, di nove mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il cielo era coperto". Il mistero dell’incidente automobilistico del principe Filippo

