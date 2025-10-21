Il CEO rossonero Furlani negli USA | visita al club Milan New York City Ecco la foto sui social

Impegnato da qualche giorno negli Stati Uniti per partecipare alla Niaf (Nation Italian American Foundation), e stringere nuovi accordi commerciali, Giorgio Furlani ha trovato il tempo di fare visita al Milan Club New York. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il CEO rossonero Furlani negli USA: visita al club Milan New York City. Ecco la foto sui social - Impegnato da qualche giorno negli Stati Uniti per partecipare alla Niaf (Nation Italian American Foundation), e stringere nuovi accordi commerciali, Giorgio Furlani ha trovato il tempo di fare visita

