Il Centro LGBTQIA+ ‘Aria’ diventa Sportello Antidiscriminazione Unar

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro LGBTQIA+ ‘Ariadiventa Centro Antidiscriminazione Unar. Il 23 ottobre a Foggia, via Carlo Ciampitti 42, infatti, si terrà una nuova inaugurazione: già vincitore del bando Puglia Capitale Sociale 3.0 nel 2022, oggi lo spazio diventa Centro Antidiscriminazione UNAR (Ufficio Nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

