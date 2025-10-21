Il Centro LGBTQIA+ ‘Aria’ diventa Sportello Antidiscriminazione Unar
Il Centro LGBTQIA+ ‘Aria’ diventa Centro Antidiscriminazione Unar. Il 23 ottobre a Foggia, via Carlo Ciampitti 42, infatti, si terrà una nuova inaugurazione: già vincitore del bando Puglia Capitale Sociale 3.0 nel 2022, oggi lo spazio diventa Centro Antidiscriminazione UNAR (Ufficio Nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
