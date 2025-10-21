Il Central Link di tra Toscana e Umbria passerà nell' Aretino

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato formalmente il procedimento autorizzativo del Central Link, il progetto di Terna che prevede la ricostruzione dell’attuale dorsale elettrica a 220 kV tra Umbria e Toscana.Il collegamento, per il quale la Società guidata da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it