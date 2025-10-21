Il ‘Catania Film Fest 2025’ si svolgerà in forma autonoma | rinuncia a co-organizzazione con il Comune

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un festival nato dalla libertà del cinema indipendente. Il cinema indipendente è prima di tutto libertà, e anche quest’anno Catania si prepara a celebrarlo nella sua espressione più autentica. Catania, 21 ottobre 2025. Il Catania Film Fest, rassegna dedicata al Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo, annuncia ufficialmente la rinuncia alla co-organizzazione con il Comune di Catania per la sua XIV edizione, in programma dal 13 al 15 novembre 2025 presso lo ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania). Le nuove date sostituiscono quelle inizialmente previste per il 10 novembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

