Il Castello di Dracula | tra storia leggenda e atmosfera gotica

Il Castello di Bran è conosciuto in tutto il mondo come dimora di Dracula, il vampiro più famoso del mondo creato dalla penna di Bram Stoker. Con stanze suggestive, paesaggi segreti e un museo delle torture, il Castello è davvero un must per chi ama l'atmosfera gotica e un po' di folklore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vi ricordiamo che domenica, 19 ottobre, c'è l'appuntamento al magnifico Castello di Otranto per la presentazione di "Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso". Il nuovo libro di Syusy per @librimondadori! In compagnia dell'antropologa @v - facebook.com Vai su Facebook

Transilvania, la terra di Dracula Sapevi che il personaggio di Dracula è ispirato a Vlad l’Impalatore? Il famoso Castello di Bran si erge tra montagne nebbiose e foreste misteriose Ad Halloween visite notturne al castello e feste #Smytravel #transilv - X Vai su X

Il Castello di Dracula: tra storia, leggenda e atmosfera gotica - Il Castello di Bran è conosciuto in tutto il mondo come dimora di Dracula, il vampiro più famoso del mondo creato dalla penna di Bram Stoker ... Scrive fanpage.it

Ti porto alla scoperta del misterioso Castello di Dracula nel cuore della Transilvania - La Transilvania è un luogo sospeso nel tempo: montagne spesso avvolte dalla nebbia, foreste fitte e villaggi rurali in cui le tradizioni resistono da secoli. greenme.it scrive

Cosa vedere e quando andare nel Castello di Bran, in Romania - Il Castello di Bran è una delle attrazioni turistiche più iconiche della Romania ed è situato nella misteriosa regione della Transilvania. Lo riporta siviaggia.it