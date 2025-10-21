Il Castello di Dracula | tra storia leggenda e atmosfera gotica

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Castello di Bran è conosciuto in tutto il mondo come dimora di Dracula, il vampiro più famoso del mondo creato dalla penna di Bram Stoker. Con stanze suggestive, paesaggi segreti e un museo delle torture, il Castello è davvero un must per chi ama l'atmosfera gotica e un po' di folklore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

castello dracula storia leggendaIl Castello di Dracula: tra storia, leggenda e atmosfera gotica - Il Castello di Bran è conosciuto in tutto il mondo come dimora di Dracula, il vampiro più famoso del mondo creato dalla penna di Bram Stoker ... Scrive fanpage.it

Ti porto alla scoperta del misterioso Castello di Dracula nel cuore della Transilvania - La Transilvania è un luogo sospeso nel tempo: montagne spesso avvolte dalla nebbia, foreste fitte e villaggi rurali in cui le tradizioni resistono da secoli. greenme.it scrive

Cosa vedere e quando andare nel Castello di Bran, in Romania - Il Castello di Bran è una delle attrazioni turistiche più iconiche della Romania ed è situato nella misteriosa regione della Transilvania. Lo riporta siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Castello Dracula Storia Leggenda