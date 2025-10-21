Il cassonetto è danneggiato | quando si chiude provoca un boato che fa tremare camera mia
Da molto tempo all'altezza del civico 8 di via Donadoni manca l'illuminazione. Inoltre, i cassonetti delle immondizie indifferenziate sono danneggiati e le molle che dovrebbero attutire la loro chiusura non funzionano. Quando si chiudono provocano un grosso boato. Abito al primo piano del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le fiamme hanno danneggiato la vetrina di un negozio e il fumo ha annerito la facciata del palazzo - facebook.com Vai su Facebook