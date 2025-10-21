Elvo Zornitta – e altre dieci persone con lui – esce per sempre dal processo Unabomber dopo ventuno anni in cui è stato l’indagato più famoso per gli attentati dinamitardi – trentatré, senza morti – disseminati fra Veneto e Friuli tra il 1993 e il 1996 e poi tra il 2000 e il 2007: "Adesso dimenticatemi". Non c’è il suo Dna su nessuno dei reperti analizzati nell’incidente probatorio derivato dall’inchiesta riaperta nei confronti di undici persone i cui risultati sono stati resi noti ieri mattina dalla gip del tribunale giuliano Flavia Mangione, che ha studiato la superperizia di 300 pagine – e 10mila allegati – dei consulenti Giampietro Lago ed Elena Pilli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso Unabomber . Zornitta è innocente:: "Adesso dimenticatemi"