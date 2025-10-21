Il caso Unabomber Zornitta è innocente | | Adesso dimenticatemi
Elvo Zornitta – e altre dieci persone con lui – esce per sempre dal processo Unabomber dopo ventuno anni in cui è stato l’indagato più famoso per gli attentati dinamitardi – trentatré, senza morti – disseminati fra Veneto e Friuli tra il 1993 e il 1996 e poi tra il 2000 e il 2007: "Adesso dimenticatemi". Non c’è il suo Dna su nessuno dei reperti analizzati nell’incidente probatorio derivato dall’inchiesta riaperta nei confronti di undici persone i cui risultati sono stati resi noti ieri mattina dalla gip del tribunale giuliano Flavia Mangione, che ha studiato la superperizia di 300 pagine – e 10mila allegati – dei consulenti Giampietro Lago ed Elena Pilli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Rimandata decisione su caso Unabomber, rilevati reperti contaminati. Il Dna scagiona Zornitta: “Dimenticatemi” - X Vai su X
Le dichiarazioni del perito Giampietro Lago, ex comandante del Ris di Parma, a margine dell’udienza del 20 ottobre sul caso Unabomber. Sevizio di Piero Tallandini: qui l'articolo Vai su Facebook
Il caso Unabomber . Zornitta è innocente:: "Adesso dimenticatemi" - Elvo Zornitta – e altre dieci persone con lui – esce per sempre dal processo Unabomber dopo ventuno anni in cui è stato l’indagato più famoso per gli attentati dinamitardi – trentatré, senza morti – ... Lo riporta quotidiano.net
Unabomber, ultimo rinvio dopo 32 anni e 63 indagati. Zornitta: «La mia vita rovinata» - Non si è conclusa ieri (20 ottobre) al Tribunale di Trieste la nuova inchiesta su Unabomber. Secondo ilgazzettino.it
Unabomber: Zornitta, "adesso dimenticatemi" - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it