Il caso Lungobisenzio | Vendiamo lo stadio
La nuova proprietà dell’ AcPrato sta dimostrando di essere venuta in città e acquistato la società laniera con intenzioni serie e con degli obbiettivi chiari. I tifosi stanno rispondendo in una maniera incredibile con una presenza massiccia in casa e anche fuori casa, come non si vedeva da anni. La chiusura del bar, che la proprietà aveva aperto sotto la curva, per mancanza della relativa certificazione, pone un problema serio come quello dello stadio. Ad ogni elezione comunale vengono presentati progetti di rinnovamento dello stadio. Progetti che richiedono un investimento da parte del Comune di Prato di diversi milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? INFO BIGLIETTI – PRATO vs VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO Domenica 12 Ottobre 2025 – ore 15:00 Stadio Lungobisenzio – Via Firenze 5, Prato ? Vendita biglietti Online vivaticket.com ? Punti vendita Vivaticket shop.vivaticket.com/it Vai su Facebook
Il caso Lungobisenzio: "Vendiamo lo stadio" - I tifosi stanno rispondendo in una maniera incredibile con una presenza massiccia in casa e anche ... Da msn.com
San Siro, la resa di Milano: venduto il suo stadio simbolo - Ma nel mondo strutture simili non sono state rase al suolo: i simboli si possono pure rinnovare ... Segnala panorama.it
Murales di Kote allo stadio "Promesse mantenute" - Il Lungobisenzio ha un nuovo biglietto da visita grazie ai tifosi della Curva Ferrovia Matteo Ventisette. Da lanazione.it