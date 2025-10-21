Il caso Lungobisenzio | Vendiamo lo stadio

La nuova proprietà dell’ AcPrato sta dimostrando di essere venuta in città e acquistato la società laniera con intenzioni serie e con degli obbiettivi chiari. I tifosi stanno rispondendo in una maniera incredibile con una presenza massiccia in casa e anche fuori casa, come non si vedeva da anni. La chiusura del bar, che la proprietà aveva aperto sotto la curva, per mancanza della relativa certificazione, pone un problema serio come quello dello stadio. Ad ogni elezione comunale vengono presentati progetti di rinnovamento dello stadio. Progetti che richiedono un investimento da parte del Comune di Prato di diversi milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

