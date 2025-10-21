Il caso ‘Garlascopoli’ e la sensazione che le nuove indagini siano la punta di un iceberg

Le nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi, assassinata nella sua abitazione la mattina del 13 agosto 2007, continuano ad animare il dibattito pubblico, come non era mai successo. Da questa inchiesta, al di là di continui colpi di scene, notizie vere, false o strumentalizzate, sta venendo fuori uno spaccato incredibile della nostra società, divisa fra innocentisti e colpevolisti. Professionisti, giornalisti e opinionisti di tutto litigano ferocemente e si battono per dimostrare l’innocenza di Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima, condannato a 16 anni per il delitto. Buona parte della pena Stasi l’ha già scontata “ingiustamente” dice oggi la maggioranza della popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il caso ‘Garlascopoli’ e la sensazione che le nuove indagini siano la punta di un iceberg

