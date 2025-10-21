Il caso delle ritorcitura di via Udine L’ultimo sgombero pochi giorni fa | Tutto è tornato come prima

La vicenda della ritorcitura di via Udine continua a tenere in allarme i residenti. "Nonostante un’ordinanza prefettizia, l’intervento del sindaco e un anno di denunce e segnalazioni, la situazione non accenna a migliorare", dicono i residenti della zona. Il problema riguarda la ritorcitura di via Udine, dove i marciapiedi sono costantemente occupati da pallet di filato, scarti, macchinari e materiale vario, a discapito della sicurezza e della vivibilità della zona. "Nonostante gli articoli di cronaca e l’intervento del prefetto, la situazione non è cambiata – raccontano i residenti –. Anzi, ora sono due i macchinari attivi sui marciapiedi, oltre a un reparto di asciugatura rocche bagnate installato sulla strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

