Il caso delle ritorcitura di via Udine L’ultimo sgombero pochi giorni fa | Tutto è tornato come prima

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda della ritorcitura di via Udine continua a tenere in allarme i residenti. "Nonostante un’ordinanza prefettizia, l’intervento del sindaco e un anno di denunce e segnalazioni, la situazione non accenna a migliorare", dicono i residenti della zona. Il problema riguarda la ritorcitura di via Udine, dove i marciapiedi sono costantemente occupati da pallet di filato, scarti, macchinari e materiale vario, a discapito della sicurezza e della vivibilità della zona. "Nonostante gli articoli di cronaca e l’intervento del prefetto, la situazione non è cambiata – raccontano i residenti –. Anzi, ora sono due i macchinari attivi sui marciapiedi, oltre a un reparto di asciugatura rocche bagnate installato sulla strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

il caso delle ritorcitura di via udine l8217ultimo sgombero pochi giorni fa tutto 232 tornato come prima

© Lanazione.it - Il caso delle ritorcitura di via Udine. L’ultimo sgombero pochi giorni fa: "Tutto è tornato come prima"

Altri contenuti sullo stesso argomento

caso ritorcitura via udineIl caso delle ritorcitura di via Udine. L’ultimo sgombero pochi giorni fa: "Tutto è tornato come prima" - "Nonostante un’ordinanza prefettizia, l’intervento del sindaco e un anno di denunce e segnalazioni, la situazione no ... Lo riporta msn.com

caso ritorcitura via udineRitorcitura via Udine: "Controlli continui" - Il sindaco: "Un comportamento in spregio a tutte le regole. Secondo msn.com

Udine, un caso di Chikungunya in zona viale Europa Unita - A seguito della segnalazione di un caso umano di malattia da virus Chikungunya residente in città, il Comune di Udine interverrà con una disinfestazione antizanzare straordinaria delle aree ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Ritorcitura Via Udine