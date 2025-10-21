Il caso dei Crazy Pizza a Torino il titolare del locale aperto da 25 anni tartassato dalle telefonate di chi vuole prenotare da Briatore

A Torino ora ci sono due Crazy Pizza. Basta digitare su Google e compaiono il Crazy Pizza Torino in via Pietro Micca 1, il nuovo locale glamour del brand di Flavio Briatore recentemente approdato sotto la Mole e il Crazy Pizza di Paolo Anastasio, in Via Vandalino 56, attività aperta da 25 anni in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Crazy Pizza? A Torino era già “preso” E ora il pizzaiolo storico vive un incubo firmato Briatore - Ciò che era prevedibile è successo: due locali con lo stesso nome, nella stessa città, stanno scatenando una marea di malintesi a Torino. Si legge su dissapore.com

"33 euro quella al salmone, 17 euro la margherita": Crazy Pizza promosso dagli influencer torinesi - Tra gli anticipasti c'è la burrata a 16 euro, il prosciutto San Daniele a 20 euro, il prosciutto Pata Negra Joselito a 42 euro e le patatine fritte con parmigiano reggiano, tartufo nero e maionese al ... Segnala torinotoday.it

Crazy Pizza di Briatore arriva a Torino: la pizza di lusso e il prezzo che divide - Flavio Briatore sbarca nella sua regione di origine e porta il Crazy Pizza a Torino: i prezzi folli alimentano la polemica, ma ragionandoci su non sono neanche così alti, almeno non per tutti. Secondo buonissimo.it