Il capolavoro di Tiziano strega la Brianza | oltre 1.200 visite nel primo weekend
Il capolavoro di Tiziano strega la Brianza: oltre 1.200 visitatori solo nel primo weekend. Il maestro è per la prima volta protagonista di una mostra in Lombardia e il suo Venere che benda Amore rimarrà esposto a Carate almeno fino al primo giorno di dicembre, per permettere al numero maggiore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
