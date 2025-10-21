Il capolavoro che fa a pezzi la retorica woke

Laverita.info | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Eddington» è il film più politicamente scorretto degli ultimi anni, capace di demolire con battute taglienti tutti i dogmi mainstream. Dal Covid a Black Lives Matter, Aster mostra quanto i fanatismi ci stiano lacerando, portando a distruggere anche le buone cause. 🔗 Leggi su Laverita.info

il capolavoro che fa a pezzi la retorica woke

© Laverita.info - Il capolavoro che fa a pezzi la retorica woke

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Capolavoro Fa Pezzi Retorica