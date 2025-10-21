Il canto lirico come mestiere diventare come Luciano Pavarotti | le storie di Giulia e Giuseppe

Il 12 ottobre 1935 nasceva a Modena Luciano Pavarotti. La Fondazione che porta il suo nome, creata nel 2008, pochi mesi dopo la morte del Maestro, ha anche lo scopo di aiutare i giovani talenti che si affacciano al canto lirico.

Emozioni, arte e grande partecipazione per lo spettacolo "Pazzi per l’Opera" andato in scena sabato 11 ottobre al Teatro Filarmonico di Verona. BCC Veneta, main sponsor del Teatro Filarmonico, ha celebrato il canto lirico — patrimonio dell’umanità — acca Vai su Facebook

#dalterritorio #musica Comune di Castelfiorentino Premio Internazionale di Canto Lirico “Umberto Borsò” 2026. Pubblicato il bando di partecipazione (scadenza 19 dicembre) volto a valorizzare giovani talenti lirici di qualsiasi nazionalità. INFO: https://tinyurl.co - X Vai su X

Pavarotti, la lirica si fece pop e rock - Quando Luciano Pavarotti saliva sul palco, la distanza fra teatro e stadio, fra opera e canzone, fra tenore e pop star si riduceva fino a scomparire. Da rockol.it