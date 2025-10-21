Il cantiere è sotto sequestro ma lui continua i lavori e picchia i carabinieri | 57enne arrestato nel Napoletano

Nonostante i sigilli, l'uomo ha proseguito i lavori: quando i carabinieri sono intervenuti per interromperlo, il 57enne li ha aggrediti ed è stato arrestato. La vicenda da Monte di Procida, in provincia di Napoli.

