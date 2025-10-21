Il burattino più antico del mondo? È a Budrio

Budrio (Bologna), 21 ottobre 2025 – In un museo di Budrio pochi sanno che è conservata la marionetta più antica del mondo. Ha 438 anni di vita, è alta 82 centimetri – coi suoi fili e bastoni per animarla – e raffigura Carlo Magno: a realizzarla è stato l’artista di origine bolognese Pietro Datelin, detto ‘Briocci’, nel 1587. Si tratta del pezzo da novanta della super collezione di Vittorio Zanella e della moglie Rita Pasquini, conservata nel Museo dei Burattini, struttura pluripremiata negli anni. “Datelin portò la maschera di Pulcinella a Parigi nel 1582 – spiega il ferrarese Zanella, fondatore nel 1979 del Teatrino dell’Es –, si tratta della prima emigrazione della maschera dalla zona partenopea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

