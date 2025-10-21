Il buio oltre la trave di Alice D' Amato e gli altri atleti caduti nel baratro della paura e della depressione

Gigi Buffon ha raccontato di aver sofferto di depressione. Simone Biles ha incontrato i suoi demoni. Agassi ha scritto un libro per raccontare che odiava il tennis. Gli sportivi conoscono il problema della salute mentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

