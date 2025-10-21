Il buio oltre la trave di Alice D' Amato e gli altri atleti caduti nel baratro della paura e della depressione

Gigi Buffon ha raccontato di aver sofferto di depressione. Simone Biles ha incontrato i suoi demoni. Agassi ha scritto un libro per raccontare che odiava il tennis. Gli sportivi conoscono il problema della salute mentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il buio oltre la trave di Alice D'Amato e gli altri atleti caduti nel baratro della paura e della depressione

Altri contenuti sullo stesso argomento

“IL BUIO OLTRE IL CANTIERE.” Dall’incontro tecnico di fine luglio, nel quale il Sindaco presentò in pompa magna ai tecnici il progetto di proposta delle variazioni e delle cosiddette “migliorie”, non è emerso, ad oggi, alcun risultato concreto né sul piano Vai su Facebook

Il buio oltre la rete: storia straordinaria della vita di Björn Borg, il campione che lasciò troppo presto - X Vai su X

Il buio oltre la trave di Alice D'Amato e gli altri atleti caduti nel baratro della paura e della depressione - Alice d’Amato, nell’estate più bella della sua vita ... Da vanityfair.it

“Dopo l’oro olimpico sono andata in tilt. Pensavo di farcela da sola, poi sono sbottata”: la confessione di Alice D’Amato - La ginnasta italiana rivela il crollo psicologico dopo lo storico successo alle Olimpiadi di Parigi: "Ho scoperto un'altra me" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Il buio di Alice D'Amato dopo l'oro olimpico a Parigi 2024: "Ho toccato il fondo" - L'atleta ligure ha raccontato le sue enormi difficoltà dopo lo storico oro olimpico di Parigi 2024, un periodo incredibilmente buio: "Son ... Riporta eurosport.it