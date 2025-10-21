Il Brasile autorizza l’esplorazione petrolifera al largo dell’Amazzonia

L’azienda petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato il 20 ottobre di essere stata autorizzata ad avviare l’esplorazione petrolifera al largo dellAmazzonia, a poche settimane dall’apertura in Brasile della Cop30. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

