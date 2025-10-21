Il ’Bramante’ candidato per la lista Unesco

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Rimettiamo il teatro al centro della piazza, come era nel sipario artistico che Romolo Liverani (scenografo faentino, ndr) dipinse nella seconda metà dell’800": l’assessore alla Cultura Andrea Alessandroni non ha dubbi sul ruolo del Teatro Bramante per la città di Urbania. E se a breve verrà inaugurata la nuova piazza San Cristoforo dopo i lavori di riqualificazione è ben chiaro il suo progetto di rendere il teatro, che proprio in quella piazza si affaccia, uno dei centri culturali della città. Il suo lavoro guarda lontano: "Il Bramante è tra i teatri marchigiani in lizza per la candidatura a diventare patrimonio Unesco – spiega Alessandroni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il 8217bramante8217 candidato per la lista unesco

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Bramante’ candidato per la lista Unesco

Argomenti simili trattati di recente

8217bramante8217 candidato lista unescoIl ’Bramante’ candidato per la lista Unesco - Urbania, il teatro è tra i 14 che potrebbero diventare patrimonio della prestigiosa istituzione. Come scrive ilrestodelcarlino.it

La Via Appia entra nella lista dei patrimoni dell'Unesco: Italia prima al mondo - Con sessanta siti riconosciuti, l'Italia è ancora il Paese con il più alto numero di patrimoni Unesco. Si legge su it.euronews.com

Lista patrimonio Unesco. Il teatro Goldoni candidato - Il teatro Goldoni di Bagnacavallo è tra i teatri candidati all’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale Unesco per il 2026 come ’Sistema dei teatri condominiali ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: 8217bramante8217 Candidato Lista Unesco