Il ’Bramante’ candidato per la lista Unesco
"Rimettiamo il teatro al centro della piazza, come era nel sipario artistico che Romolo Liverani (scenografo faentino, ndr) dipinse nella seconda metà dell’800": l’assessore alla Cultura Andrea Alessandroni non ha dubbi sul ruolo del Teatro Bramante per la città di Urbania. E se a breve verrà inaugurata la nuova piazza San Cristoforo dopo i lavori di riqualificazione è ben chiaro il suo progetto di rendere il teatro, che proprio in quella piazza si affaccia, uno dei centri culturali della città. Il suo lavoro guarda lontano: "Il Bramante è tra i teatri marchigiani in lizza per la candidatura a diventare patrimonio Unesco – spiega Alessandroni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
