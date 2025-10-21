Il borgo di Cevoli si colora con le saracinesche artistiche

Pisatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le saracinesche di Cevoli si trasformano in tele e prendono vita con colori e immagini che evocano anche canzoni del passato, da Fabrizio De Andrè a Franco Battiato, passando per Mia Martini. E' il progetto, lanciato dall'associazione Cevoli C'è, in collaborazione con il Liceo ‘XXV Aprile’ e Iti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Banda Sonora colora le saracinesche - È terminata la decorazione, a cura dell’associazione Banda Sonora, delle quattro saracinesche poste in via Cantinelli 36 di Faenza. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Borgo Cevoli Colora Saracinesche