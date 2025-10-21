' Il boomer milanese' è stato candidato all' Ambrogino d' Oro

“La città di Milano ha sempre saputo generare figure capaci di cogliere e raccontare il proprio spirito, spesso con ironia e un pizzico di auto-satira”. Spiega così la candidatura de ‘Il boomer milanese’ all'Ambrogino d'Oro il Consigliere comunale Daniele Nahum. Il riconoscimento “non vuole. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

milanoNobile. . "L’è ona roba de mat" - capitolo 65. . Grazie il_boomer_milanese_official ? . #MilanoDàMilanoToglie #boome #milanofashionweek #pov #milanese #storiedimilano #ambrogino2025 #avventuremilanesi #trend #MilanoDaMilanoToglie #vers - facebook.com Vai su Facebook

