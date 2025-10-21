Il bluff del rilancio delle Terme di Brisighella per arrivare a Cervia | comprate e rivendute dopo 20 giorni

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora in forse il futuro delle Terme di Brisighella. Negli ultimi sei anni, da quando sono state chiuse, è stato un susseguirsi di annunci che davano per certo il loro rilancio, poi sempre smentito dall’immobilismo successivo. E pare che la situazione resterà immobile ancora a lungo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bluff rilancio terme brisighellaIl bluff del rilancio delle Terme di Brisighella (per arrivare a Cervia): comprate e rivendute dopo 20 giorni - A Brisighella restano le strutture chiuse e un'area in degrado ora classificata come esondabile. Da ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bluff Rilancio Terme Brisighella