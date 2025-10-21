Il 32% dei genitori italiani non ha un comportamento corretto nell' utilizzo dei sistemi di ritenuta in auto per i propri figli come l' abitudine a non allacciare sempre le cinture di sicurezza o il seggiolino

M ilano, 20 ott. (askanews) – Il 32% dei genitori italiani non ha un comportamento corretto nell'utilizzo dei sistemi di ritenuta in auto per i propri figli come l'abitudine a non allacciare sempre le cinture di sicurezza o il seggiolino, il mancato utilizzo di un dispositivo adeguato al peso e all'altezza del bambino e il non corretto posizionamento del seggiolino in auto. È quanto emerge da una rilevazione di Altroconsumo presentata nella sede milanese di Cybex, marchio tedesco di fascia alta di prodotti per bambini, condotta su un campione di genitori con figli fino a 12 anni rappresentativo dell'intero Paese, che rivela, in particolare, abitudini non corrette più frequenti al Sud e nelle Isole.

