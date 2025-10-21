Il 14enne morto per tumore e il metodo Hamer I genitori a processo per omicidio | Ci hanno mandato in un residence con piscina Poi il crollo e le domande

Luigi Gianello e Martina Binotto accusati di omicidio con dolo eventuale per aver ritardato diagnosi e cura. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il 14enne morto per tumore e il metodo Hamer. I genitori a processo per omicidio: «Ci hanno mandato in un residence con piscina. Poi il crollo e le domande»

Argomenti simili trattati di recente

Ai due imputati, entrambi 15enni, la massima pena prevista. Il 14enne, figlio dello chef italiano Andrea e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, è morto a febbraio dopo essere stato accoltellato in un mercato Vai su Facebook

FRANCESCO, L'ENNESIMA VITTIMA DELLE PSEUDOSCIENZE Francesco Gianello era un ragazzo di 14 anni di Cassola (Vicenza), morto nel 2024 a causa di un sarcoma, un tumore delle ossa. I suoi genitori, Luigi Gianello e Martina Binotto, sono ora a proc - X Vai su X

Francesco Gianello, morto a 14 anni per un tumore al femore curato con l'argilla: mamma e papà imputati per omicidio. «Fu trattato con il Metodo Hamer» - Il suo tumore era stato curato con l'argilla dai genitori del 14enne che avevano deciso di ritardare le cure per la malattia oncologica del figlio adolescente. Riporta msn.com

Francesco morto a 14 anni per un tumore curato con l'argilla, i genitori: "State alla larga dal metodo Hamer" - Si erano affidati a un medico che li aveva indirizzati sulla medicina alternativa ... Si legge su today.it

Figlio morì di tumore, a processo i genitori che lo curarono con fanghi e impacchi: “Andate negli ospedali” - Si è aperto a Vicenza, poi rinviato a gennaio, il processo a Luigi Gianello e Martina Binotto, accusati di omicidio con dolo eventuale per la morte del ... Lo riporta fanpage.it